香港个股: 至祥置业获中国勒泰商业地产"借壳",复牌最多涨逾19%

路透香港12月19日 - 香港物业投资公司--至祥置业有限公司 获中国勒泰商业地产控股有限公司收购控股权,并提出全面收购后,公司周三复牌股价最多大涨逾19%.

根据公司公告,勒泰按每股2.6701港元向华人置业 悉数收购后者所持的61.96%至祥股份,涉资约5.6亿港元.每股收购价较至祥停牌前,即12月5日早盘收市价3.39港元折让逾21%,但较12月4日收市价2.89港元则溢价7.61%.

根据收购守则,勒泰将须就至祥余下股份提出强制性无条件全面要约,出价亦为每股2.6701港元.

至祥股份今天恢复买卖,最盘最多曾大涨19.5%至4.05港元的高位.香港时间10:05升15.93%.

至祥表示,勒泰有意继续经营至祥的现有业务,及维持其上市地位.但未来会就至祥的业务进行检讨,包括可能进一步投资证券及拓展公司的业务范畴,而勒泰现时并无计划将其任何资产注入至祥.

内地房地产市场持续调控,近年有多家内地房地产商来港收购规模较小的"壳"公司,为未来利用香港市场的融资功能或国际化筹谋,例如龙头企业--万科 收购南联地产 (将改名"万科置业")、招商地产 收购东力实业 、金地集团 收购星狮地产 等.(完)

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