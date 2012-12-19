亚洲经济: 企业信心第四季略为回升,经济不确定性仍为最大隐忧

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透新加坡12月19日 - 汤森路透/英士国际商学院周三发布调查显示,亚洲顶尖企业第四季景气略有回升,止住前两季连续下滑;不过全球经济不确定性仍是本地区企业最担心的问题.
汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数 2012年第四季升至63,略高于前季的62.指数在2011年第一季达到80的纪录高点,指数高于50显示整体前景乐观.
调查结果显示东南亚企业与东北亚企业对前景的看法大相迳庭.东南亚总人口数约6亿,目前正享有外资投资增加带来的好处;而以制造业为主的东北亚则更容易受到全球经济前景的影响.
在受访的东北亚企业当中,中国回应最为正面,但其他以出口为主的同区经济体如韩国、日本与台湾,则多偏谨慎.
本次调查访问亚太地区11个经济体逾100家顶尖企业,共收到96份回覆.
这项调查在12月3日至14日进行,由汤森路透联手英士国际商学院共同进行,受访企业领域涵盖汽车、金融、房地产、资源和科技等行业.(完) (编译 沈以文; 审校 王洋)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)