重发-《中国债券市场每日交易备忘》--12月20日

(重发以调整内文格式) (欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国北京首都公路发展集团30亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承 湖南高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 山西兰花煤炭实业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 四川交通投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 新疆天业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),交通银行主承 中国城市建设控股集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),广发银行和浙商银行主承 陕西电子信息集团4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),光大银行和兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 复星医药 5亿元六个月期短融041269038,票面利率4.75% 天津滨海新区建设投资集团25亿元一年期短融041261042,票面利率4.70% 安徽省交通投资集团6亿元一年期短融041256042,票面利率5.18% 会理县财通铁钛公司1.5亿元一年期短融041260093,票面利率5.80% 南京医药 2.5亿元一年期短融041262052,票面利率5.24% 安徽交通集团6亿元五年期中票1282546,票面利率6.31% =========================================================================== 三、缴款: 农业发展银行222.4亿元一年期固息金融债120419,票面利率3.3742% 大丰城建国有资产10亿元七年期固息债1280462,票面利率7.08% 鄂尔多斯华研投资集团12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280468,票面利率7.88% 日照银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220025,票面利率6.50% 农业银行 500亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1225001,票面利率4.99% 中国铝业 20亿元六个月期超短期融资券 四川恒鼎实业6亿元一年期短融 天士力 4亿元一年期短融 南京江宁自来水总公司2亿元一年期短融 中国电子科技集团24亿元三年期中票 苏州城投10亿元七年期中票 厦门钨业 5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 内蒙华电 18亿元10年期浮息债(一年期定存基准)048017付息,基本利差2.55% 铁道部50亿元20年期固息债068049付息,票面利率3.90% 国家开发银行 300亿元七年期固息债070227付息,票面利率4.94% 广东核电集团20亿元15年期固息债078087付息,票面利率5.90% 双鸭山大地城市建设10亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180190付息,票面利率8.36% 吉林高速公路集团10亿元五年期中票1182393付息,票面利率6.72% 江苏新扬子造船14亿元三年期中票1182394付息,票面利率6.05 宜宾国资6.6亿元五年期浮息(一年期定存基准)中票1182395付息,基本利差3.18% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周四报导,继加强存续期监管、偿债风险排查和加强信用建设后,国家发改委日前下发通知进 一步强化企业债风险防范管理,称将根据资产负债率不同区别对待企业债发行.其中超过90%,且债务负担沉 重,偿债风险较大的企业,将不予核准发债. --中国证券报周四报导从权威渠道获悉,明年中国铁路计划固定资产投资规模将不低于今年,或略有增长,但 不会超过7,000亿元人民币,与市场预期基本一致.同时,中国将增加民间资本投资铁路的比例. 国家统计局12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)