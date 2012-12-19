台湾债市: 公债RP利率持稳,交易商押注货币政策不转向

路透台北12月19日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.今日有300亿台币公债到期还本,市场资金颇为宽松,但也有投信面临赎回,资金分配略有不均.

今日下午央行即将召开理监事会议,交易商多认为适度宽松的货币政策不会转向,因此短率未见变化.

"还是死猪价啊,公债0.7%,公司债0.8%不变."一证券商交易员说.

另一证券商交易员认为,年底效应还是对客户有影响,投信多不愿承作跨月,资金仍落在年底为主.至于寿险则陆陆续续有跨月的安排.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.

根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.