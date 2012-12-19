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市场报道 | 2012年 12月 19日 星期三 11:05 BJT

《汇市简讯》市场冒险意愿上升,美元指数跌向79.00

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* 市场冒险意愿打压美元指数在海外市场的走势,目前止步于在波林格区间低端79.22

* 盘中高点七日来连连下移,使其保持下行趋势

* 5,10和20日移动均线趋势向下,目标位在10月低点78.93

* 浏览图表,请点选(link.reuters.com/bek74t)(完)

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