中国金融: 银监会称要积极服务实体经济、突出加强消费者保护

路透北京12月19日 - 中国银监会周二召开会议分析当前经济形势,称要积极服务实体经济,坚守风险底线,深入推进银行业改革,突出加强消费者保护,着力强化监管能力建设.

在是次传达学习中央经济工作会议精神的会议上,银监会主席尚福林表示,要坚持服务实体经济的根本要求,明确支持重点领域,加强对经济结构调整、自主创新、节能减排、环境保护和生态文明建设的支持,加大对经济社会发展薄弱领域的支持,特别要加快解决小微企业和农村金融服务不足问题.

同时,要牢牢坚守系统性和区域性金融风险底线.强化银行业金融机构风险意识,防范重点领域风险,确保银行业系统平稳运行.联合有关部门、地方政府完善协作机制,加强对非法集资、高利贷、骗贷等案件的防范与处置,严控外部风险传染,维护金融稳定.

中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议在金融方面的提法包括,适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本.高度重视财政金融领域存在的风险隐患,守住不发生系统性和区域性金融风险的底线.

在推进银行业改革方面,银监会表示,要切实加强银行业改革发展战略顶层设计,加快发展民营金融机构,加快农村金融机构和地方金融机构改革.督促各银行业金融机构加快公司治理、内控管理和绩效考核等方面的体制机制改革创新.

"将监管目标、政策、手段更好地与广大消费者的合理期望结合起来，真正做到寓监管于服务之中."银监会称.