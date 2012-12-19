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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 11:44 BJT

日本债市:公债价格追随美债下滑,因美国财政协商有进展

日本央行周三开始为期两天的政策会议,有消息人士称,这次日央行将
推出更多宽松举措,并将考虑在1月采用2%的通胀目标,以回应下任首相安
倍晋三对央行加大努力抗击通缩的要求.
    
    上周路透访问的19位分析师中,有14位预期日本央行将放宽政策,最有
可能扩大资产购买和放款计划,从当前的91万亿(兆)日圆扩大至多10万亿
日圆.
    
    "日债市场目前已经很好地消化了选举结果,我们应当留意10年期日债
收益率升势可能会在0.75-0.80%左右止步,"东京巴克莱资本债券策略师森
田长太郎在研究报告中写道.
    
    数据方面,日本11月出口连续第六个月较上年同期下滑,支撑了本周出
台更多货币刺激措施的可能性.
                                              当日涨跌    上日
                                    最新报价   (基点)    收市价
                                                            
 两年期公债                           0.000%      +0.0    0.095%
 五年期公债                           0.185%      +0.0    0.185%
 10年期公债                           0.765%      +1.0    0.755%
 20年期公债                           1.740%      +0.5    1.735%
 30年期公债                           0.000%      +0.0    1.980%
 10年期公债期   <0#JGB:>              143.96     -0.03    143.99
 货                                                     
                                                                
 注1: 公债期货涨跌为点数.                               
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交                              
 .                                                      
 (完)

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