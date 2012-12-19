日本债市:公债价格追随美债下滑,因美国财政协商有进展

日本央行周三开始为期两天的政策会议,有消息人士称,这次日央行将 推出更多宽松举措,并将考虑在1月采用2%的通胀目标,以回应下任首相安 倍晋三对央行加大努力抗击通缩的要求. 上周路透访问的19位分析师中,有14位预期日本央行将放宽政策,最有 可能扩大资产购买和放款计划,从当前的91万亿(兆)日圆扩大至多10万亿 日圆. "日债市场目前已经很好地消化了选举结果,我们应当留意10年期日债 收益率升势可能会在0.75-0.80%左右止步,"东京巴克莱资本债券策略师森 田长太郎在研究报告中写道. 数据方面,日本11月出口连续第六个月较上年同期下滑,支撑了本周出 台更多货币刺激措施的可能性. 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.185% +0.0 0.185% 10年期公债 0.765% +1.0 0.755% 20年期公债 1.740% +0.5 1.735% 30年期公债 0.000% +0.0 1.980% 10年期公债期 <0#JGB:> 143.96 -0.03 143.99 货 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交 . (完)