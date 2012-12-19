《交易视点》中国可转债明年有反弹行情,择机参与--中信证券

路透北京12月19日 - 中国中信证券最新发布的2013年可转债市场投资策略报告认为，明年大概率情况将是经济弱复苏，通胀温和，股市只有反弹行情，转债市场转股预期弱化，供需关系仍未改善，转债估值将继续维持低位。

从投资机会看，大中盘转债波段操作，以中高仓位参与一季度反弹行情，若遇流动性紧张、信贷低于预期等情况，建议及时减持，锁定盈利；二季度业绩、政策风险释放后，择机增持受益于城镇化和改革主题的转债。

**股市和债市展望**

2013年，中国经济短周期去库存接近尾声，预计全年经济弱增长，通胀温和回升。

债券市场：利率产品收益率中枢将有所抬升，高等级信用债安全边际较强，中低等级信用债利差存在扩大的风险，信用债票息将是主要的收入来源。

股票市场的大概率情况：投资保持平稳增长，股市呈现“一季度上升—二季度回调—下半年上升”的路径。

小概率情况：投资过热，股市在上半年大幅上升。随着通胀压力的回升，市场对于紧缩的预期增强，股市在下半年可能面临较大调整。

当前A股的上涨主要由预期而非基本面驱动，需密切关注触发预期改变的因素。建议重点关注地方投资是否超预期，以及股票发行和产业资本减持对股市资金面的影响。

**转债供需与估值**

转债估值位于低位。2010年以来，转债波动幅度下降，期权价值降低;转债市场到期收益率2.5%，纯债溢价率11%，转股溢价率18%，估值位于历史较低位;低估值反映出投资者对正股上涨的谨慎预期。

供给面看：转债市场潜在供给870亿，供给压力。

需求面看：债基转债持仓比例，债基扩容速度或将放缓，转债需求难以大幅增加，未来转债增量需求更多依赖于保险、年金、信托、券商等机构。

供需关系决定了转债市场估值难以显着扩大.不论是大概率的投资过热情景，2013年股市都将呈现反弹行情，对后市的偏谨慎预期始终存在，转债需求难以大幅提升.转债扩容压力当前，估值难以显着扩大。

**转债市场行情研判**

从情景假设看,大概率情况：经济弱复苏，通胀温和，股市一季度有机会、二季度存风险、下半年看改革。

小概率情况：投资增速过快，股市短期大幅反弹；但通胀压力上升，中长期进入滞胀，股市或将长期低迷。

从转债供需与估值看,股市只有反弹行情，转债市场转股预期弱化，需求难以显着回升，供需关系仍未改善;转债估值将继续维持低位。

从转债投资机会看,大中盘转债波段操作：（1）以中高仓位参与一季度反弹行情，若遇流动性紧张、信贷低于预期等情况，建议及时减持，锁定盈利；

（2）二季度业绩、政策风险释放后，择机增持受益于城镇化和改革主题的转债；

（3）如果投资过热的小概率情况出现，建议增持流动性较好的转债，博弈股市短期上涨机会，并在通胀显着回升之前减持。

自下而上的个券机会：关注国投、同仁堂和新发中小盘转债，择优长期持有。(完)