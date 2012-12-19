台湾汇市: 台币收平陷胶着,市场待央行会议结论及韩国大选结果

* 台币当前汇价陷胶着 * 央行稍晚宣布利率结果 * 明日主交投区料持于29.050附近 路透台北12月19日 - 台币兑美元 周三连续数个交易日收于平盘附近.台币汇价在29元 关卡前已徘徊许久,市场人士称盘面由实质需求支撑,在经济基本面恐呈U型反转的缓慢变化中,台币 难有剧烈变化.当前静待稍后央行理监事会议结果及韩国大选当选人的政策表态. 汇银人士指出,因市场对台币汇价方向性缺乏预期,盘中出口商高挂美元卖单,但不急于抛售.而 外商银行因部分海外母公司企业要求年底前将结余汇回,则出现较为明显的美元买盘.惟两方力道差 距不大,短期市场看法没有明显差异,台币仍将在29.050上下游走,僵滞局面甚至可能延续到农历年前 . "现汇市场就是外资有一些汇出,出口商也有但不积极."一名本地民营银行交易员说. 现汇市场陷入胶着,但这两天在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场的换汇点折价仍旧较 深,今日幅度虽有所收敛,但美元/台币一个月期折价仍在7-8分左右. 一名外资银行交易员表示,海外投机盘试图在NDF市场推升台币,但与现汇市场脱勾的方向看来难 以持久.因台币在农历年前或受到人民币业务开展而压抑需求,未能完全跟上亚币升值的脚步.而美国 财政悬崖议题即使有解,仍有一定陡度,不应该完全忽略. 台股加权指数 周三收扬0.44%报7,677.47点;外资及陆资今日在台股买超53.21亿台币,连 续第二天买超. 韩国今日举行总统大选,现任总统李明博将在明年2月卸任.韩元 在国内市场交易今日休市 一天,静待选举结果. 今日台湾央行举行理监事会议稍后将宣布利率决定,根据路透访查12家金融机构,全数都预估台 湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变. 亚洲新兴货币周三走高,因市场预期若日本央行一如预期本周放宽货币政策,将有更多资金流入 亚洲. 本周重要事件尚包括周四台湾公布11月外销订单、美国第三季GDP、美国成屋销售、日本央行利 率决定;及周五美国11月个人所得.周六台湾补行交易将公布11月失业率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.102 29.100 29.036-29.102 29.100 6.32 6.99 元太外汇经纪公司 29.044 29.040 29.037-29.065 29.065 3.18 3.40 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.090/-0.075 美元/台币六个月期 -0.350/-0.320 -0.360/-0.335 (完)