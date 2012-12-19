《汇市简讯》美元/瑞郎持于支撑位0.9100上方,均线趋势向下

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
0320 GMT -
* 盘中高低点连续第七天下移,因市场冒险意愿上升,打压美元
* 美元/瑞郎2011年10月至2012年7月涨势的61.8%回档位0.9106面临压力
* 若跌破0.9106,后市目标位在5月低点0.9043
* 5、10和20日移动均线趋势向下
* 浏览图表,请点选(link.reuters.com/duk74t)(完)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选