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市场报道 | 2012年 12月 19日 星期三 11:52 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎持于支撑位0.9100上方,均线趋势向下

0320 GMT -

* 盘中高低点连续第七天下移,因市场冒险意愿上升,打压美元

* 美元/瑞郎2011年10月至2012年7月涨势的61.8%回档位0.9106面临压力

* 若跌破0.9106,后市目标位在5月低点0.9043

* 5、10和20日移动均线趋势向下

* 浏览图表,请点选(link.reuters.com/duk74t)(完)

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