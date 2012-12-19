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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 12:40 BJT

中国货币市场: 隔夜及七天回购利率持稳,有大行转为借钱但需求尚能满足

路透上海12月19日 - 中国银行间市场周三早盘隔夜和七天质押式回购利率CNREPO=CFX
S继续持稳.虽然此前资金充裕的部分大型银行也开始纷纷加入借钱行列,需求主要集中在隔
夜品种,但短期品种整体供求仍能够维持平衡.
   
    交易员指出,目前尚不清楚大行借钱的原因,后续需关注其是否会持续借款,以及期限是
否延长.此外,今日14天以上跨年品种仍炙手可热,利率继续明显上行.
    
    北京一银行交易员认为,年末大型银行存款变动本身就剧烈,而市场对月末资金面估计过
于乐观,导致本周二的逆回购缩量发行,对资金面补给并不足够;同时1月中旬将迎来企业缴税
高峰期,银行也可能开始提前做准备.
    
    "借钱比原来不顺多了,今天突然就这样了,现在还有大行没借到钱的呢."上海一银行交
易员称.
    
    上述北京银行交易员并指出,明日央行逆回购操作或能够弥合资金面缺口,因此今日虽然
流动性趋紧,但隔夜及七天回购利率却仍持稳,"看今天这个情形,他们(机构)逆回购需求就应
该会多报些."
    
     业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回
购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天. 
    
     中国央行周二公开市场逆回购操作继续缩量至750亿元人民币.资金面维持宽裕,机构对
逆回购依赖程度减弱;加之本周公开市场逆回购到期量有限,央行顺势减量操作仅用以平滑到
期资金,但资金市场局部失衡状况仍然存在.  
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间11:52              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ==========================================================
    质押式回购加权平均利率：   
     质押式回购加权平均利率                                    
     其中:隔夜                       2.2914      2.2903    0.11
     七天                            3.0420      3.0058    3.62
     14天                            4.2880      3.7853   50.27
 
    ==========================================================(完) 

 (发稿 刘昕; 审校 张喜良)

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