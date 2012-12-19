中国债市: 利率互换长端领涨,经济向好预期不减叠加回购利率上行忧虑

路透上海12月19日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三普涨.交易员称,今日大行意外现身借钱方,增加七天回购未来可能上行忧虑,加之经济企稳后,IRS长端承压预期不减,致五年等主要长端品种升势居前,曲线稍加陡峭化.

至目前,银行间资金市场质押式回购 隔夜持稳,七天小涨近4bp.虽然此前资金充裕的部分大型银行也开始纷纷加入借钱行列,需求主要集中在隔夜品种,但短期品种整体供求仍能够维持平衡.

北京一银行交易员称,今日IRS普涨,五年品种以约5个基点(bp)的涨幅居前,除作为交易基准的七天回购利率有所上行外,经济企稳后对长端的忧虑料也是主因."主要还是risk on(担心长端上行风险)的情绪吧."

上海一银行交易员补充说,虽然七天回购利率价格目前变化不大,但感觉下午资金需求较上午进一步增多.五年期IRS涨幅也从早盘的3个bp左右,扩大至目前的5个bp附近.当然,短期内资金面供求情况变化还需要继续观察.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3460/3.4660 3.3150/3.4042 3.5083/3.5958 3.6483/3.7425 3.6340/3.9200

周二 3.3160/3.4440 3.2975/3.3950 3.4875/3.5825 3.6150/3.7150 3.5900/3.9140

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变动 +0.0300/+0.0220 +0.0175/+0.0092 +0.0208/+0.0133 +0.0333/+0.0275 +0.0440/+0.0060

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.