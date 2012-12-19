以色列:美国对伊朗施压,不排除动用武力

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透耶路撒冷12月18日 - 以色列副总理Moshe Yaalon周二表示，自从奥巴马连任后，美国领导的遏制伊朗核项目的努力已经恢复，其中包括可能采取军事行动的准备。
Yaalon的讲话暗示对国际调解前景的谨慎乐观预期，不过以色列仍表示，已准备好将独自进攻伊朗作为最后的选择。
以色列总理内塔尼亚胡曾划定2013年年中为解决伊朗铀浓缩项目的“红线”。
Yaalon周二对Army Radio表示，以色列知道美国11月大选前不会有任何动作，不过曾预计大选后会有新的作为。“而实际情况确实如此。”Yaalon称。
他提到六大国--美国、俄罗斯、法国、中国、英国和德国与伊朗联系，商讨举行新的核谈判，以及正在进行的对伊制裁和可能不得不使用武力的军事准备，目前进行准备的主要是美国。
Yaalon并未进行详细说明。另外一名以色列官员对路透表示，Yaalon所指的主要是近期美国在海湾地区的军事动员。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。