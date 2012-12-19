中国汇市: 人民币早盘续升但交投清淡,年底前结汇偏强格局料持续

* 人民币即期走升

* 中间价连续第三天上扬

* 成交清淡,市场观望情绪浓

* 客盘仍以结汇为主

路透北京12月19日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续上扬,因中间价连续第三天走高,且客盘结汇意愿仍较强.交易员称,今日交易呈窄幅波动,成交比较清淡,暂时没有看到太多购汇盘,整体来说结汇的力量仍占强势.

他们指出,美元持续下跌带动人民币/美元中间价续升,且按照惯例,年底前一般会涌出更多的结汇盘,因此目前结汇稍强的局面可能继续维持.

"今天市场挺清淡的,可能快过年了,都忙了一年了,歇一歇吧,...市场没什么新意."上海一股份制银行交易员称.

北京时间11:52,人民币兑美元即期报6.2286元,上日收报6.2324元.今日人民币兑美元中间价 为6.2865元,上日中间价为6.2880元.

不过,华南一银行交易员认为,人民币继续升的可能性也不大了.这一两周的情况显示监管层不希望看到人民币再继续"涨停",中间价亦维稳为主,因此估计未来一段时间人民币将基本上持稳.

"估计最近一段时间每天波幅也就在40-50个点的range(区间)波动,除非有大的客盘出现."上述交易员称.

人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且上周至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

东京汇市欧元兑日圆周三创2011年8月以来最高水位,兑美元则触及七个半月高位,因美国财政谈判出现取得进展的迹象,提振了风险较高资产的需求.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3079/29,上日尾盘为6.3100.

北京时间11:52,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2055/75元,上一交易日尾盘报6.2080元.