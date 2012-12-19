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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:16 BJT

表格: 德国12月IFO企业景气判断指数为102.4,略高于路透调查预估

路透柏林12月19日 - 德国经济智库Ifo周三公布的调查显示:

德国12月IFO企业景气判断指数为102.4,路透调查预估为102.0

德国12月IFO企业预期指数为97.9,路透调查预估为96.3

德国12月IFO企业现况指数为107.1,路透调查预估为108.0

以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2012年12月 2012年11月 2011年12月

企业景气 102.4 101.4 107.3

企业现况 107.1 108.1 116.8

企业预期 97.9 95.2 98.6(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)

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