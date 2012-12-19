表格: 德国12月IFO企业景气判断指数为102.4,略高于路透调查预估

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透柏林12月19日 - 德国经济智库Ifo周三公布的调查显示:
德国12月IFO企业景气判断指数为102.4,路透调查预估为102.0
德国12月IFO企业预期指数为97.9,路透调查预估为96.3
德国12月IFO企业现况指数为107.1,路透调查预估为108.0
以下为详细数据(括号内为修正值):
德国 2012年12月 2012年11月 2011年12月
企业景气 102.4 101.4 107.3
企业现况 107.1 108.1 116.8
企业预期 97.9 95.2 98.6(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)