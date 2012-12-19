更新版 1-中国货币市场: 隔夜及七天回购利率持稳,有大行转为借钱但需求尚能满足

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海12月19日 - 中国银行间市场周三早盘隔夜和七天质押式回购利率CNREPO=CFX S继续持稳.虽然此前资金充裕的部分大型银行也开始纷纷加入借钱行列,需求主要集中在隔 夜品种,但短期品种整体供求仍能够维持平衡. 交易员指出,目前尚不清楚大行借钱的原因,后续需关注其是否会持续借款,以及期限是 否延长.此外,今日14天以上跨年品种仍炙手可热,利率继续明显上行. 北京一银行交易员认为,年末大型银行存款变动本身就剧烈,而市场对月末资金面估计过 于乐观,导致本周二的逆回购缩量发行,对资金面补给并不足够;同时1月中旬将迎来企业缴税 高峰期,银行也可能开始提前做准备. "借钱比原来不顺多了,今天突然就这样了,现在还有大行没借到钱的呢."上海一银行交 易员称. 上述北京银行交易员并指出,明日央行逆回购操作或能够弥合资金面缺口,因此今日虽然 流动性趋紧,但隔夜及七天回购利率却仍持稳,"看今天这个情形,他们(机构)逆回购需求就应 该会多报些." 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回 购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天. 中国央行周二公开市场逆回购操作继续缩量至750亿元人民币.资金面维持宽裕,机构对 逆回购依赖程度减弱;加之本周公开市场逆回购到期量有限,央行顺势减量操作仅用以平滑到 期资金,但资金市场局部失衡状况仍然存在. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ======================================================== 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2913 2.2903 0.10 七天 3.0419 3.0058 3.61 14天 4.2880 3.7853 50.27 上交所债券回购 其中:隔夜 4.3350 2.7050 163.00 七天 4.2050 3.5150 69.00 14天 4.9000 4.8050 9.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2751 2.3000 -2.49 七天 3.0500 2.9952 5.48 14天 4.2720 3.8000 47.20 shibor 其中:隔夜 2.2775 2.2800 -0.25 七天 3.0430 2.9990 4.40 三个月 3.8742 3.8664 0.78 ========================================================(完) (发稿 刘昕; 审校 张喜良)