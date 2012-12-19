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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 12:57 BJT

更新版 1-中国货币市场: 隔夜及七天回购利率持稳,有大行转为借钱但需求尚能满足

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透上海12月19日 - 中国银行间市场周三早盘隔夜和七天质押式回购利率CNREPO=CFX
S继续持稳.虽然此前资金充裕的部分大型银行也开始纷纷加入借钱行列,需求主要集中在隔
夜品种,但短期品种整体供求仍能够维持平衡.
   
    交易员指出,目前尚不清楚大行借钱的原因,后续需关注其是否会持续借款,以及期限是
否延长.此外,今日14天以上跨年品种仍炙手可热,利率继续明显上行.
    
    北京一银行交易员认为,年末大型银行存款变动本身就剧烈,而市场对月末资金面估计过
于乐观,导致本周二的逆回购缩量发行,对资金面补给并不足够;同时1月中旬将迎来企业缴税
高峰期,银行也可能开始提前做准备.
    
    "借钱比原来不顺多了,今天突然就这样了,现在还有大行没借到钱的呢."上海一银行交
易员称.
    
    上述北京银行交易员并指出,明日央行逆回购操作或能够弥合资金面缺口,因此今日虽然
流动性趋紧,但隔夜及七天回购利率却仍持稳,"看今天这个情形,他们(机构)逆回购需求就应
该会多报些."
    
     业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回
购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天. 
    
     中国央行周二公开市场逆回购操作继续缩量至750亿元人民币.资金面维持宽裕,机构对
逆回购依赖程度减弱;加之本周公开市场逆回购到期量有限,央行顺势减量操作仅用以平滑到
期资金,但资金市场局部失衡状况仍然存在.  
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:49                今日(%)   上日(%)   变动(bp) 
    ========================================================   
     质押式回购加权平均利率                                  
     其中:隔夜                    2.2913    2.2903       0.10
     七天                         3.0419    3.0058       3.61
     14天                         4.2880    3.7853      50.27
     上交所债券回购                                          
     其中:隔夜                    4.3350    2.7050     163.00
     七天                         4.2050    3.5150      69.00
     14天                         4.9000    4.8050       9.50
     回购定盘利率                                            
     其中:隔夜                    2.2751    2.3000      -2.49
     七天                         3.0500    2.9952       5.48
     14天                         4.2720    3.8000      47.20
     shibor                                                  
     其中:隔夜                    2.2775    2.2800      -0.25
     七天                         3.0430    2.9990       4.40
     三个月                       3.8742    3.8664       0.78
 
    ========================================================(完) 

 (发稿 刘昕; 审校 张喜良)

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