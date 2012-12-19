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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 13:38 BJT

日本股市: 日经指数尾盘扩大涨幅至2.01%

路透东京12月19日 - 日本股市日经指数 周三尾盘扩大涨幅至2.01%,报10,122.74 点,东京股价指数 亦大涨2.49%,报837.22点.(完)

(编译 隋芬; 审校 侯向明)

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