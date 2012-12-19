新闻稿: 台湾中央银行理监事联席会议决议维持利率不变

(以下为台湾中央银行12月19日召开的第四季全体理监事联席会议决议新闻稿)

路透台北12月19日 - 一、本日本行理事会决议：

(一)本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变.

(二)明年M2货币成长目标区订为2.5%至6.5%.

二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)近期全球经济趋稳,明年可望略为回温;其中,欧元区衰退情况稍缓,美国经济将温和扩张,中国大陆经济回稳,至于亚洲新兴经济体之经济成长亦将回升.惟欧债及美国财政悬崖问题仍具不确定性.由于全球经济缓步复苏,国际机构多预测明年油价较本年为低,全球通膨压力减轻.

(二)国内方面,本年11月主计总处预测本年第4季经济成长率升至2.97%,高于第3季之0.98%.伴随明年全球经济缓步复苏,输出及民间投资可望恢复成长,且民间消费持稳,预测经济成长率将升至3.15%,惟力道温和.劳动市场方面,就业人数持续增加,但10月失业率略微回升.

(三)近来国际原物料价格趋稳,主计总处预测本年消费者物价(CPI)年增率为1.93%.预期明年国际商品行情稳定,加以天候因素使本年蔬果价格基期垫高,CPI年增率将降为1.27%.

(四)为因应景气缓步复苏,本行透过公开市场操作,调节市场资金,本年11月银行超额准备维持在216亿台币,金融业隔夜拆款利率持稳.本年1至11月平均银行放款与投资及M2年增率分别为5.03%及4.22%,足以充分支应经济成长所需资金.

经综合考量上述因素,基于法令赋予之职责,在国际经济前景仍存在不确定性,且国内经济复苏力道温和,通膨压力减轻之情况下,本行理事会认为,维持现行政策利率及M2货币成长目标,将有助维持物价稳定与金融稳定,并协助经济成长.本行将持续密切注意国内外经济金融情势,适时采行妥适的货币政策.

三、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定,惟若因不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素,导致汇率过度波动与失序变化,而有不利于经济与金融稳定之虞时,本行将维持外汇市场秩序.

全文及相关附图,请点选中央银行网站:(here) (整理 詹静宜; 审校 黄凯)