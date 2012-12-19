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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 15:05 BJT

两岸经贸:台湾通过陆资入股码头案,总交易金额达40.5亿台币--消息

路透台北12月19日- - 两位消息人士周三表示,中国中远集团等合资公司入股高雄港高明码头案已获台湾投审会通过,总交易金额达40.5亿台币,为台湾开放陆资投资迄今最大投资案.

其中一位消息人士指出,中远集团、中国海运及招商局国际 三家公司的合资公司参股 台湾第二大货柜航商阳明海运 旗下高明码头的30%股权.

上述消息人士指出,换算三家陆资公司多层投资架构后,每家持股约相当于10%.

阳明海运新闻发言人在接受路透电话查询时证实,台湾投审会今日审理上述投资案,但公司方尚未知悉有关结果,预计今日稍晚会有消息.

阳明海运旗下的高明码头,之前已在今年7月以每股售价约19.79台币将10%股权售予美国航商Ports America旗下子公司,总额约当13.41亿台币.

台湾去年初公布第二波开放陆资来台投资事项,其中即包括港埠业的开放.

阳明海运股价周三收于平盘报13.05台币;台湾加权股价指数 则收升0.44%.(完) (记者 林妙容/梁淑芬; 审校 杨淑祯)

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