两岸经贸:台湾通过陆资入股码头案,总交易金额达40.5亿台币--消息

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透台北12月19日- - 两位消息人士周三表示,中国中远集团等合资公司入股高雄港高明码头案已获台湾投审会通过,总交易金额达40.5亿台币,为台湾开放陆资投资迄今最大投资案.
其中一位消息人士指出,中远集团、中国海运及招商局国际 三家公司的合资公司参股 台湾第二大货柜航商阳明海运 旗下高明码头的30%股权.
上述消息人士指出,换算三家陆资公司多层投资架构后,每家持股约相当于10%.
阳明海运新闻发言人在接受路透电话查询时证实,台湾投审会今日审理上述投资案,但公司方尚未知悉有关结果,预计今日稍晚会有消息.
阳明海运旗下的高明码头,之前已在今年7月以每股售价约19.79台币将10%股权售予美国航商Ports America旗下子公司,总额约当13.41亿台币.
台湾去年初公布第二波开放陆资来台投资事项,其中即包括港埠业的开放.
阳明海运股价周三收于平盘报13.05台币;台湾加权股价指数 则收升0.44%.(完) (记者 林妙容/梁淑芬; 审校 杨淑祯)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)