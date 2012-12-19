版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 14:35 BJT

全球金融: 英国监管机构就瑞银LIBOR操纵案开出1.6亿英镑罚单

路透北京12月19日 - 英国金融服务监管局(FSA)就瑞银 伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案开出1.6亿英镑罚单,并称:

* 瑞银违规行为发生在2005年1月至2010年12月期间.

* 瑞银案涉及至少45人,包括交易员、经理和高层管理者.

* 将继续进行一些与LIBOR和EURIBOR相关的其它重要跨境调查.

* 瑞银的违规行为发生在日本、瑞士、英国、美国和其它地区. (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐