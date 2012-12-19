中国金融: 小额贷款公司私募债发行试点方案基本成型,将尽快推出--业内人士

路透嘉兴12月19日 - 中国小额贷款公司再融资渠道有望拓宽,浙江股权交易中心董事长兼总经理孙永祥周三称,将利用浙江省股权交易中心这一平台集合小额贷款公司发行定向私募债试点,目前方案基本成型,会从温州试点.

他在参加浙江嘉兴南湖私募峰会间隙接受路透采访时表示,温州金改细则里已明确,可通过发行小额私募债方式进行小额贷款公司的再融资,浙江股权交易中心将成为实现这条政策最重要的平台,目前计划从温州市(中国金融综合改革试验区)和丽水市(中国农村金融改革试点区)开始试点发行.

"方案差不多做好了,小贷贷款公司联系千家万户,我们将筛选符合标准的小额贷款公司来中心交易股权进而再进行小额定向债的发行,草稿已出,相关方案会尽早推出,目前有很多小贷公司很愿意做."孙永祥称.

他并表示,小贷公司发行的私募债规模目前还在讨论,先争取在温州、丽水尽快试点融资.

今年3月,中国国务院批准实施浙江省温州市金融综合改革试验区总体方案,随后浙江省政府对应制订了具体实施方案,细则明确了小额贷款公司再融资可通过发行小额私募债等方式.

温州市金融办的数据显示,截止9月底,温州已开业运营31家小额贷款公司,目前正在筹备的有22家,平均注册资本金达2.65亿元.

小贷公司不能直接吸收公众存款,一直以来资金来源主要依赖银行的间接融资,发展受限,孙永祥并表示,如果利用温州金改先行先试的优势,寻求小贷公司稳定的融资渠道,对地方经济会起到促进作用.