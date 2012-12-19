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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 14:36 BJT

欧洲个股: 瑞银执行长称,不认为LIBOR调查将导致公司退出日本市场

路透苏黎世12月19日 - 瑞银集团 执行长埃尔莫提(SERGIO ERMOTTI)周三表示:

* 不认为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)调查将导致公司退出日本市场

* 约有40人因LIBOR调查案而离职或被要求离职

* 预计在当前阶段不会有更多员工因LIBOR调查案而离职.(完)

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