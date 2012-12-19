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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 14:53 BJT

全球金融: 英国FSA称瑞银每季向券商贿赂1.5万英镑

路透伦敦12月19日 - 英国金融服务监管局(FSA)称:

* 至少在18个月的时间内,瑞银 每季向券商贿赂1.5万英镑以获取他们的协助

* 瑞银企图操纵LIBOR和EURIBOR的案件直接牵涉到瑞银内部约40人,其中有11人为管理人员

* 瑞银操纵报价的行为经常通过聊天论坛和邮件进行,至少还会再牵涉到约70人 (完) (编译 高琦 审校 艾茂林)

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