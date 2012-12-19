中国股市：沪综指延续震荡近收于平盘,汽车、机械类股涨幅居前

路透北京12月19日 - 中国股市沪综指周三延续震荡走势,最终近收平,此前该股指已连续三日收涨. 汽车及机械股等板块受发改委会议提出扩内需及投资城镇化项目等利好推动 领涨.分析师表示,近日盘中热点不断,大盘在年内剩余日子料可继续维持反弹 . 沪综指 收报2,162.239点,微跌0.225点或0.01%,昨日该股指刷新 逾四个月高位.上海A股今日成交继续萎缩至757亿元人民币,上日为988亿元. 第一创业证券分析师郭树华分析称,此轮反弹是市场对城镇化新政的预期 ;且从市场热点看,银行等前期涨幅较大的板块走势依然很强,所以预计12月最 后两周还可维持反弹走势.不过,2,200点年线附近则是阻力点位,一方面攻克 其需要放量,另一方面也要看政策上是否有明确方向. "目前涨幅最大的品种没有明显的获利抛压,另外盘中热点此起彼伏,今天 机械工程和汽车对市场形成波段性刺激,使市场总是有部分做多力量维持,所 以短期市场可能还是会维持收红态势.唯一不足是成交逐渐缩减,说明这个位 置参与者心态较谨慎,后市机会还要看此点位能否再次放量并形成强势股的再 次突破."他称. 此波反弹主要是围绕金融概念和城镇化概念这两条主线展开.受发改委会 议利好推动,汽车及机械股涨幅居前,金杯汽车 涨停,报3.83元;三 一重工 亦大涨7.24%,报9.93元. 国家发改委主任张平周二在全国发展和改革工作会议上称,为扩内需,明 年将继续推广节能和新能源汽车,并引导旅游消费;中央预算内投资将主要投 向保障性安居工程和城镇基础设施等领域. 沪深300指数 收盘涨0.13%,报2,371.109点.沪深300指数1月合 约 尾盘报2,382.4点,涨0.01%,成交量为594,664手.(完)