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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 15:18 BJT

台湾债市: 10年券殖利率在1.15%支撑不弱,观察美债是否持续走空

路透台北12月19日 - 台湾10年券101/9殖利率周三持续测试1.15%支撑位,因美国10年公债殖
利率升至10月以来最高.惟买盘逢高承接意愿仍强,使得终场101/9殖利率仅微幅弹升.

    央行于今日稍晚将召开理监事会议,交易商多认为,央行仍将维持适度宽松的货币政策不变,除
非有出乎意料之外的举措,否则市场的观察重点仍在美债是否进一步走空,明日101/9殖利率料在1.
14-1.16%区间整理.

    "(殖利率)上了1.15%没什么人要丢,只好回来整理."一证券商交易员说.
    
    另一证券商交易员则称,虽然央行开会在即,不过从银行端对冷券的需求不减现象来看,显示市
场认为低利率的环境难以在短期间内改变.

    美国公债收益率周二升至10月来最高,因美国总统奥巴马和共和党议员向达成协议避免明年年
初财政危机又迈进了一些.指标10年期公债 跌16/32,收益率升至1.84%,为10月25日来
最高,周一尾盘报1.77%. 
    
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      101/6                      0.00      0.8800   0.8788-0.8800         3.0
      10      101/9                     +0.45      1.1475   1.1460-1.1509       151.0
      20      101/7                     +1.00      1.5750   1.5750-1.5750         0.5
    交易员认为,若今日央行理监事会议的结论与预期相符,美债利空对台债而言,也顶多是殖利率
的交易区间向上小幅移动,不至于出现明显的弹升格局.
    
    一证券商交易员认为,美国10年公债殖利率已经弹到相对高点,依据技术线型显示,上方的支撑
不弱.除非进一步遭到突破,否则逢高反而是买盘承接的好机会,这也是101/9殖利率短线为何弹不
破1.15%的原因.
    
    "美债(殖利率)若守1.8%,1.15%就是台债的高点."他说.   
    
    根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.
875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.[ID:nL4T09O1
L6]
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                       1.5750
         10       101/9                       1.1485
          5       101/6                       0.8800
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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