台湾债市: 10年券殖利率在1.15%支撑不弱,观察美债是否持续走空

路透台北12月19日 - 台湾10年券101/9殖利率周三持续测试1.15%支撑位,因美国10年公债殖 利率升至10月以来最高.惟买盘逢高承接意愿仍强,使得终场101/9殖利率仅微幅弹升. 央行于今日稍晚将召开理监事会议,交易商多认为,央行仍将维持适度宽松的货币政策不变,除 非有出乎意料之外的举措,否则市场的观察重点仍在美债是否进一步走空,明日101/9殖利率料在1. 14-1.16%区间整理. "(殖利率)上了1.15%没什么人要丢,只好回来整理."一证券商交易员说. 另一证券商交易员则称,虽然央行开会在即,不过从银行端对冷券的需求不减现象来看,显示市 场认为低利率的环境难以在短期间内改变. 美国公债收益率周二升至10月来最高,因美国总统奥巴马和共和党议员向达成协议避免明年年 初财政危机又迈进了一些.指标10年期公债 跌16/32,收益率升至1.84%,为10月25日来 最高,周一尾盘报1.77%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 101/6 0.00 0.8800 0.8788-0.8800 3.0 10 101/9 +0.45 1.1475 1.1460-1.1509 151.0 20 101/7 +1.00 1.5750 1.5750-1.5750 0.5 交易员认为,若今日央行理监事会议的结论与预期相符,美债利空对台债而言,也顶多是殖利率 的交易区间向上小幅移动,不至于出现明显的弹升格局. 一证券商交易员认为,美国10年公债殖利率已经弹到相对高点,依据技术线型显示,上方的支撑 不弱.除非进一步遭到突破,否则逢高反而是买盘承接的好机会,这也是101/9殖利率短线为何弹不 破1.15%的原因. "美债(殖利率)若守1.8%,1.15%就是台债的高点."他说. 根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1. 875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.[ID:nL4T09O1 L6] 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 1.5750 10 101/9 1.1485 5 101/6 0.8800 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)