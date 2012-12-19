伊朗称不会应外国要求停止铀浓缩

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透迪拜12月18日 - 伊朗学生通讯社（ISNA）周二引述伊朗原子能机构负责人Fereydoun Abbasi-Davani的话报导称，伊朗不会应外国要求而停止铀浓缩，这暗示伊朗在与世界大国进行新的谈判前采取强硬态度。
西方希望伊朗停止将铀浓缩至20%的可裂变浓度，因为这代表着向制作核弹所需浓度迈进重大一步。伊朗则称，该国需要较高浓度的铀，以支撑德黑兰医疗研究反应堆的运转。
Abbasi-Davani表示，伊朗“不会因为外国要求而终止20%的铀浓缩”，伊朗“将生产20%的浓缩铀以满足自身需要，无论将花多长时间”。
他并未详细说明“需要”指代什么。西方外交官们表示，伊朗已经生产了足够德黑兰研究反应堆使用数年的浓缩铀。Abbasi-Davani曾表示，伊朗计划修建另外一个研究反应堆。
欧盟对Abbasi-Davani的言论迅速作出回应，称伊朗必须应对国际社会对该国浓缩铀最终用途的担忧，以解决长期的分歧。
“伊朗必须应对眼下的关键担忧，也就是20%的浓缩铀问题。应通过在该领域采取建立信心的全面措施，为更多外交举措和谈判创造空间，”欧盟外交政策负责人Catherine Ashton的发言人表示。
伊朗料很快恢复与大国的谈判，Abbasi-Davani的声明暗示伊朗将再次不予配合。但他似乎并未明确表明伊朗不存在放弃铀浓缩的可能性。(完)
编译：李富强 发稿：张家伟
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