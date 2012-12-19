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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 15:54 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月19日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
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 暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人     注册金额 拟发规模   期限      发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)   (亿元)   (月)                                 (缴款日) 
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*恒力集团      19      9      12    12/21簿记建档  农业银行    AA-   12/24    12/25
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*宁波富邦控股    6      2      12    12/24簿记建档  浙商银行    AA-   12/25    12/26
集团公司                                          华夏银行
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*中国国电集团   36     36      12    12/25簿记建档  上海银行   AAA    12/26    12/27
                                                 浙商银行
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*广梅汕铁路     10      6      12    12/26簿记建档  建设银行    AA+   12/27    12/28
有限责任公司                                       中国银行
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*玖龙纸业        7      7      12    12/26簿记建档  中国银行    AA    12/27    12/28
(重庆)公司
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*中国城市建设    35     15      12    12/20簿记建档  广发银行    AA+   12/21    12/24
控股集团                                           浙商银行  
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北京市首都公路   60     30      12    12/20簿记建档  光大银行    AAA    12/21    12/24
发展集团
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湖南省高速公路   39     20      12    12/20簿记建档  兴业银行     AA+   12/21    12/24
建设开发总公司
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山西兰花        21      4      12     12/20簿记建档  建设银行    AA     12/21    12/24
煤炭实业集团                                               
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四川交通        25     10      12     12/20簿记建档  中信银行     AA+   12/24    12/25
投资集团                                               
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新疆天业集团      8      4      12     12/20簿记建档  交通银行    AA+    12/21    12/24
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深圳星期六       4       1      12     12/21簿记建档  兴业银行     A+    12/24    12/25    
投资控股公司                   (广东融资再担保有限公司提供担保)
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昆明钢铁        40      10      12     12/21簿记建档  中国银行    AA+    12/24    12/25
控股公司                                             浦发银行
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宏图高科         6       3      12     12/24簿记建档  中国银行    AA-    12/25    12/26
                                     
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河北建投集团     30      15      12     12/24簿记建档  国开行     AAA    12/25    12/27
                                                   农业银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级  起息日  上市日 
           (亿元)   (亿元)    (年)                                 (缴款日)         
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*天津旅游      6.5     0.5     3    12/26簿记建档  渤海银行     AA     12/27   12/28
控股集团                                         
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陕西电子      12        4      5    12/20簿记建档  光大银行     AA     12/21   12/24
信息集团                                          兴业银行
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泸州兴泸      25       15      5    12/21簿记建档  建设银行     AA     12/24   12/25
投资集团                                          交通银行
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东风汽车      25       10      3    12/24簿记建档  工商银行     AA+    12/25   12/26
                                      中信银行
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伊泰B        35       10       5   12/24簿记建档  国开行       AA+    12/25   12/26
 
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大连德泰      20       20      3    12/25簿记建档  国开行       AA+   12/26    12/27
控股公司                                          兴业银行   
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日   上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                               (缴款日) 
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杭州中小企业       5       5     3   12/24簿记建档 平安银行     AAA     12/25   12/26 
                   (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
            (亿元)   (亿元)   (年)                                 (缴款日)  
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*新乡中小企业   2.7     2.7     3   12/26簿记建档  建设银行     AAA    12/27      12/28 
                   (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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  注:*代表新增.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)

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