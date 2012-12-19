《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月19日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ================================================================================== *恒力集团 19 9 12 12/21簿记建档 农业银行 AA- 12/24 12/25 ================================================================================== *宁波富邦控股 6 2 12 12/24簿记建档 浙商银行 AA- 12/25 12/26 集团公司 华夏银行 ================================================================================== *中国国电集团 36 36 12 12/25簿记建档 上海银行 AAA 12/26 12/27 浙商银行 ================================================================================== *广梅汕铁路 10 6 12 12/26簿记建档 建设银行 AA+ 12/27 12/28 有限责任公司 中国银行 ================================================================================== *玖龙纸业 7 7 12 12/26簿记建档 中国银行 AA 12/27 12/28 (重庆)公司 ================================================================================== *中国城市建设 35 15 12 12/20簿记建档 广发银行 AA+ 12/21 12/24 控股集团 浙商银行 ================================================================================== 北京市首都公路 60 30 12 12/20簿记建档 光大银行 AAA 12/21 12/24 发展集团 ================================================================================== 湖南省高速公路 39 20 12 12/20簿记建档 兴业银行 AA+ 12/21 12/24 建设开发总公司 ================================================================================== 山西兰花 21 4 12 12/20簿记建档 建设银行 AA 12/21 12/24 煤炭实业集团 ================================================================================== 四川交通 25 10 12 12/20簿记建档 中信银行 AA+ 12/24 12/25 投资集团 ================================================================================== 新疆天业集团 8 4 12 12/20簿记建档 交通银行 AA+ 12/21 12/24 ================================================================================== 深圳星期六 4 1 12 12/21簿记建档 兴业银行 A+ 12/24 12/25 投资控股公司 (广东融资再担保有限公司提供担保) ================================================================================== 昆明钢铁 40 10 12 12/21簿记建档 中国银行 AA+ 12/24 12/25 控股公司 浦发银行 ================================================================================== 宏图高科 6 3 12 12/24簿记建档 中国银行 AA- 12/25 12/26 ================================================================================= 河北建投集团 30 15 12 12/24簿记建档 国开行 AAA 12/25 12/27 农业银行 ================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================== *天津旅游 6.5 0.5 3 12/26簿记建档 渤海银行 AA 12/27 12/28 控股集团 ================================================================================== 陕西电子 12 4 5 12/20簿记建档 光大银行 AA 12/21 12/24 信息集团 兴业银行 ================================================================================== 泸州兴泸 25 15 5 12/21簿记建档 建设银行 AA 12/24 12/25 投资集团 交通银行 ================================================================================== 东风汽车 25 10 3 12/24簿记建档 工商银行 AA+ 12/25 12/26 中信银行 ================================================================================== 伊泰B 35 10 5 12/24簿记建档 国开行 AA+ 12/25 12/26 ================================================================================== 大连德泰 20 20 3 12/25簿记建档 国开行 AA+ 12/26 12/27 控股公司 兴业银行 ================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 杭州中小企业 5 5 3 12/24簿记建档 平安银行 AAA 12/25 12/26 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *新乡中小企业 2.7 2.7 3 12/26簿记建档 建设银行 AAA 12/27 12/28 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)