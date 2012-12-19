中国金融: 银监会要求银行自查代销风险,涉及信托保险基金

路透北京12月19日 - 华夏银行 员工违规售中鼎理财产品一事虽尚无更多进展,但监管层已经对此拿出整肃方案.中国银监会日前下发通知,要求各银行业金融机构全面排查代理销售第三方产品的业务,并在15日内完成排查工作形成正式汇总报告.

在中国南方都市报爆出该消息后,银监会向路透确认已经下发该通知.

南方都市报引述的该通知表示,为防范银行业金融机构内部机构和从业人员违规代销行为,要求各银行业金融机构应加强内部管理,对本行代理销售的第三方产品的业务流程进行全面风险排查,至少包括"是否建立对被代理机构的审慎尽职调查和全行统一的内部审批制度及流程;是否建立持续性跟踪评价机制;是否对违规行为和重大风险的被代理机构建立退出机制"等10大排查点.

《通知》表示,各银行业金融机构总行应对照代销产品清单,对本行的销售系统进行自查,包括对代销产品的系统出单和系统管控,线下销售和手工出单情况,如存在线下销售交易和手工出单,产品是否经过总行批准.重点检查是否存在擅自推荐或销售未经批准的第三方机构产品的现象.

不久前,华夏银行客户在其上海分行嘉定支行购买的中鼎财富系列私募产品到期无法兑付,华夏银行则回应该产品并未该行理财产品也非银行代销,而是该支行理财经理私自出售,目前该员工已离职,公安机关已介入调查.

国内媒体报导,除华夏银行事件之外,建行代销信托产品浮亏超50%,工行前员工私卖理财产品客户1200万剩800万等,多起银行代销投资产品出现到期不兑付事件,一时间使得销售风险比产品本身风险更令人关注.

某股份制银行私人银行部门人士向路透表示,文件尚未看到,但该行已经开始自查.华夏银行的事情对他们影响很大,业务开展越发谨慎.

而且,银行业均非常关注华夏银行最终会否兑付.这已经成为行业的标志性事件,如果开了银行兜底的口子,银行代销的众多理财产品都将成为随时爆发的偿付隐患,也令其被代销机构有恃无恐.

中金报告称,若华夏银行声明属实,则银行更多承担内部管理不严的责任,并无兑付义务;即使确为银行代销(可能性较小),且按投资合同约定,该产品不承诺保本不承诺收益,投资风险应由投资者自担.但在维稳环境和过往案例刚性兑付的背景下,不能排除华夏银行最终兜底的可能.

"这些和银行自己的理财产品无关...规范是好事情,期待更多指导性标准化制度出台."位于深圳的某银行相关业务部门高管称.