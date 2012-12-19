《中国企业债发行日程表》--12月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *马鞍山开发区 8 7 7.10% AA- 12/20-12/26 光大证券 建设投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;马鞍山市城市发展投资集团提供担保) ======================================================================================== *愉悦家纺 3 6 7.15% AA- 12/20-12/24 齐鲁证券 有限公司 (附第4年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权;山东滨州印染集团提供担保) ======================================================================================== 鄂尔多斯 12 6 前三年7.88% AA- 12/17-12/20 海通证券 华研投资集团 (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权,鄂尔多斯市华研房地产公司 股权担保及鄂尔多斯城投担保) ======================================================================================== 白城中兴城市 10 7 7.00% AA- 12/18-12/20 宏源证券 基础设施建设 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 淮北建投控股集团 18 6 6.68% AA 12/17-12/21 信达证券 (第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保) ======================================================================================== 诸暨城建 16 7 6.92% AA 12/19-12/25 光大证券 投资发展公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)