版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 17:41 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)  年利率      主体评级    发行时间      主承销商
               (亿元人民币)   
========================================================================================
*马鞍山开发区      8         7       7.10%       AA-    12/20-12/26   光大证券
建设投资公司  (第3-7年每年末偿还20%本金;马鞍山市城市发展投资集团提供担保)
========================================================================================
*愉悦家纺          3         6       7.15%       AA-    12/20-12/24   齐鲁证券
有限公司      (附第4年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权;山东滨州印染集团提供担保)
========================================================================================
鄂尔多斯          12         6     前三年7.88%    AA-    12/17-12/20   海通证券 
华研投资集团   (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权,鄂尔多斯市华研房地产公司
                             股权担保及鄂尔多斯城投担保)
========================================================================================
白城中兴城市       10         7      7.00%        AA-    12/18-12/20   宏源证券
基础设施建设   (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保)
========================================================================================
淮北建投控股集团    18         6      6.68%       AA      12/17-12/21   信达证券
               (第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保)
========================================================================================
诸暨城建          16          7      6.92%       AA     12/19-12/25    光大证券
投资发展公司      (第3-7年每年末偿还20%本金)
========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限(年)   年利率       债项评级    发行时间     主承销商
               (亿元人民币)
========================================================================================
 无
========================================================================================

 (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐