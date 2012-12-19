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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 16:18 BJT

重发- 路透专访: 印尼央行预计2013年核心通胀率低于5%的警戒水平

(重发以删除冗余段落)

路透雅加达12月19日 - 印尼央行预期,由于选前政府支出增加,及能源成本上升,明年物价压力将升高,但预料核心通货膨胀率将持续低于引发升息的5%水准.

"核心通胀率不会超过5%.5%的核心通胀率会为货币政策拉响警报,"印尼央行副总裁Hartadi Sarwono周三接受路透专访时称.

他表示,2013年核心通胀率可能达到4.7%.

"如果发现通胀压力,我们将毫不迟疑地调整利率,包括FASBI利率和BI利率,"他称,"整体而言,由于通胀目前处于目标范围之内,调整利率本身的压力还不是那么紧迫."(完)

(编译 蔡美珍/石冠兰; 审校 隋芬/程琳)

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