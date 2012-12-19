背景资料: 中共十八大以后主要高层官员职位调动一览

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透北京12月19日 - 中共十八大确定了高层人士布局后,主要官员的 职位更迭开始紧锣密鼓地进行.以下为路透整理的中共十八大以后主要高 层人事变动一览: 职位 新任 前任 ----------- ------------- --------- *福建省委书记 尤 权 孙春兰 *山西省省长 李小鹏(代省长) 王君 广东省委书记 胡春华 汪洋 浙江省委书记 夏宝龙 赵洪祝 吉林省委书记 王儒林 孙政才 陕西省委书记 赵正永 赵乐际 中央宣传部部长 刘奇葆 刘云山 中央政法委书记 孟建柱 周永康 中央组织部部长 赵乐际 李源潮 上海市委书记 韩正 俞正声 天津市委书记 孙春兰 张高丽 重庆市委书记 孙政才 张德江 四川省委书记 王东明 刘奇葆 注: *表示最新公布的职位变动. (整理 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。