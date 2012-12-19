欧洲汇市: 瑞郎兑美元触及七个半月高位,受美国财政协议进展激励

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
自瑞士央行设定瑞郎兑欧元汇率上限以来,美元一直是市场青睐的避险货币,而在去年主要央行协作干预削弱日圆币值后,日圆不再是市场偏好的避险币种.
自瑞士央行2011年9月将瑞郎/欧元上限设在1.20以来,瑞郎一直追随欧元走势.
"美元/瑞郎跌向0.9104,为今年走势的61.8%回档位,"德国商业银行的技术分析师称.
"虽然这有可能带动汇价小幅反弹,但涨势将在0.9215/40处遭遇强劲阻力,止步于此将引发抛盘."
0732GMT时,瑞郎兑美元较纽约收盘位涨0.1%,报0.9121瑞郎.
瑞郎兑欧元持稳于1.2076瑞郎.
长期来看,分析师认为,如果明年欧元区经济增长保持迟滞,欧元可能重新面临有限的压力.
"欧洲经济明年最好情况也只是持平而已,这会导致美国和欧盟两地政策出现分化,使得欧元/美元明年下跌,"法国农业信贷银行分析师在报告中称.
"外储多元化的相关资金流一直支撑欧元,这保护欧元在欧债期间不出现大幅挫跌,那些因素明年将继续扶助欧元."(完)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选