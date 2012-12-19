欧洲汇市: 瑞郎兑美元触及七个半月高位,受美国财政协议进展激励

自瑞士央行设定瑞郎兑欧元汇率上限以来,美元一直是市场青睐的避险货币,而在去年主要央行协作干预削弱日圆币值后,日圆不再是市场偏好的避险币种.

自瑞士央行2011年9月将瑞郎/欧元上限设在1.20以来,瑞郎一直追随欧元走势.

"美元/瑞郎跌向0.9104,为今年走势的61.8%回档位,"德国商业银行的技术分析师称.

"虽然这有可能带动汇价小幅反弹,但涨势将在0.9215/40处遭遇强劲阻力,止步于此将引发抛盘."

0732GMT时,瑞郎兑美元较纽约收盘位涨0.1%,报0.9121瑞郎.

瑞郎兑欧元持稳于1.2076瑞郎.

长期来看,分析师认为,如果明年欧元区经济增长保持迟滞,欧元可能重新面临有限的压力.

"欧洲经济明年最好情况也只是持平而已,这会导致美国和欧盟两地政策出现分化,使得欧元/美元明年下跌,"法国农业信贷银行分析师在报告中称.