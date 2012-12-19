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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 16:16 BJT

欧洲汇市: 英镑/美元触及三个月高位

路透伦敦12月19日 - 英镑兑美元周三触及三个月高位,投资人买进英镑,因最新数据显示英国通货膨胀居高不下,且市场预期英国央行将维持利率不变.

英镑兑美元 升至1.6277美元,为9月21日以来最高,突破选择权障碍1.6275.下道阻力料在9月高点1.6310.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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