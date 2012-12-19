路透基点: 西部水泥寻求1-1.5亿美元贷款

路透香港12月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,香港上市的中国西部水泥正寻求1-1.5亿美元贷款.

消息人士称,VTB Capital正负责协调工作.

消息人士并称,这笔贷款有可能是三年期,分期偿还.综合费用料超过400个基点.

穆迪上月将该发行人的公司家族和优先无担保债券评级由Ba3调降至B1,以反映"西部水泥流动性及财务状况变弱."标准普尔9月将该公司的长期公司信用评级从BB-下调至B+.