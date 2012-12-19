路透基点: 西部水泥寻求1-1.5亿美元贷款

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透香港12月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,香港上市的中国西部水泥正寻求1-1.5亿美元贷款.
消息人士称,VTB Capital正负责协调工作.
消息人士并称,这笔贷款有可能是三年期,分期偿还.综合费用料超过400个基点.
穆迪上月将该发行人的公司家族和优先无担保债券评级由Ba3调降至B1,以反映"西部水泥流动性及财务状况变弱."标准普尔9月将该公司的长期公司信用评级从BB-下调至B+.
该公司2008年5月时得到过一笔6,000万美元三年期定期贷款,由瑞士信贷经办,固定利率为13.5%,所得款项用于开发及建设用途.(完) (编译 程琳; 审校 田建华)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。