台湾货币市场: 短率持稳低位,关注稍后央行理监事会后声明

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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* 目前资金仍偏向宽松
* 短率持稳低位
* 月内短票利率续探低
记者 詹静宜
路透台北12月19日 - 台湾银行间短率周三持稳低位.月底将近,银行间资金仍偏向宽裕,月内短票利率区间低位续探底,银行间隔夜拆款利率也维持在既有区间,关注稍后央行理监事会后声明.
银行及票券交易员表示,央行冲销力道依旧维持适度宽松,近期大致都较当日到期存单少收一些,整体看来市场资金还是偏多,但随着累积超额准备负数扩大至逾千亿台币,部份银行谨慎因应,不是偏好月内短票或拆款,就是提早回补基数.
"补积数很快啦!(因为月底连假的关系)28日一天就算补五天的份."一位银行交易主管说.
今天央行将召开今年第四度理监事会议.根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.
本地时间15:25银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%,上日收报0.385%.今日区间在0.295-0.44%,上日收在0.295-0.44%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.45%,同上日.
**短票利率持平**
短票市场方面,票券商交易员表示,客户端资金落点都在月底当周,近日发行量偏少,跨年短票成交比重已增至六、七成,不过部份银行端客户仍偏好承作月内短票,以预留资金因应年底资金需求.
今天月内短票利率主要交投成交区间在0.68-0.70%,少数低见0.65%;跨月短票交投利率区间则落在0.75-0.77%.
台湾央行今日存单到期金额3,854.5亿,存单发行金额待稍晚公布.
至于本周存单到期总额为1兆1,596.4亿台币,本周余日存单到期金额为周四328.5亿,周五2,951.5亿,以及周六411.5亿.
拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负155亿台币;累计超额准备为负1,112亿台币,加计前期1%的超额准备为341亿台币.
**公债RP利率持稳**
台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.今日有300亿台币公债到期还本,市场资金颇为宽松,但也有投信面临赎回,资金分配略有不均.
今日下午央行即将召开理监事会议,交易商多认为适度宽松的货币政策不会转向,因此短率未见变化.
"还是死猪价啊,公债0.7%,公司债0.8%不变."一证券商交易员说.
另一证券商交易员认为,年底效应还是对客户有影响,投信多不愿承作跨月,资金仍落在年底为主.至于寿险则陆陆续续有跨月的安排.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.
根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.
交易商指出,本周紧缩因素有周四90亿台币台湾大 公司债交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)
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