更新版 1: 台湾货币市场: 短率持稳低位,央行一如预期维持利率不变

* 目前资金仍偏向宽松

* 短率持稳低位

* 月内短票利率续探低

记者 詹静宜

路透台北12月19日 - 台湾银行间短率周三持稳低位.月底将近,银行间资金仍偏向宽裕,月内短票利率区间低位续探底,银行间隔夜拆款利率也维持在既有区间.

银行及票券交易员表示,央行冲销力道依旧维持适度宽松,近期大致都较当日到期存单少收一些,整体看来市场资金还是偏多,但随着累积超额准备负数扩大至逾千亿台币,部份银行谨慎因应,不是偏好月内短票或拆款,就是提早回补基数.

"补积数很快啦!(因为月底连假的关系)28日一天就算补五天的份."一位银行交易主管说.

至于市场关注今天召开的央行理监事会.央行周三公布第四季全体理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第六度维持重贴现率在1.875%不变.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%,同于上日.今日区间在0.295-0.44%,上日亦同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.45%,同上日.

**短票利率持平**

短票市场方面,票券商交易员表示,客户端资金落点都在月底当周,近日发行量偏少,跨年短票成交比重已增至六、七成,不过部份银行端客户仍偏好承作月内短票,以预留资金因应年底资金需求.

今天月内短票利率主要交投成交区间在0.68-0.70%,少数低见0.65%;跨月短票交投利率区间则落在0.75-0.77%.

台湾央行周三公布,今日共发行3,790.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,854.5亿,存单发行余额减少64亿.

本周存单到期总额为1兆1,596.4亿台币,本周余日存单到期金额为周四328.5亿,周五2,951.5亿,以及周六411.5亿.

拆款中心资料 显示,周三超额准备为负165亿台币;累计超额准备为负1,277亿台币,加计前期1%的超额准备为176亿台币.

**公债RP利率持稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.今日有300亿台币公债到期还本,市场资金颇为宽松,但也有投信面临赎回,资金分配略有不均.

今日下午央行即将召开理监事会议,交易商多认为适度宽松的货币政策不会转向,因此短率未见变化.

"还是死猪价啊,公债0.7%,公司债0.8%不变."一证券商交易员说.

另一证券商交易员认为,年底效应还是对客户有影响,投信多不愿承作跨月,资金仍落在年底为主.至于寿险则陆陆续续有跨月的安排.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.