更新版 1-两岸经贸:台湾通过陆资入股码头案,总交易金额达40.5亿台币

(新增官方通告以及背景)

路透台北12月19日 - 台湾投审会及台湾第二大货柜航商阳明海运 周三均发布新闻稿指出,中国中远集团等陆资合资公司入股高雄港高明码头案已获台湾投审会通过,总交易金额达40.5亿台币(或1.35亿美元).此案为台湾开放陆资投资迄今最大投资案.

在消息公布前,了解情况的消息人士对路透表示,该投资案已获今日召开的台湾投审会通过.换算三家陆资公司多层投资架构后,每家持股约相当于10%.

阳明海运新闻稿指出,中远集团以旗下中远太平洋 、中国海运旗下中海码头发展(香港)及招商局国际 三家公司合资的政龙投资公司参股阳明海运旗下高明码头的30%股权.

阳明海运旗下的高明码头,之前已以每股售价约19.79台币(或0.66美元)将10%股权售予美国航商Ports America旗下子公司,总额约当13.41亿台币.阳明的最新公告也指出,出售予政龙公司的每股价格与Ports America相当,也是0.66美元.

此前阳明海运董事长卢峰海对外表示,释股主要是考量高雄港货量的成长.这样中远的船以后来(台湾)都会优先靠阳明的码头.

该码头投资额为181亿台币,可供四艘一万TEU(20尺标准货柜)以上大型货柜船同时靠泊.该案为与政府合作的BOT案(兴建-营运-转移),阳明海运享有50年特许兴建/营运权利.

台湾去年初公布第二波开放陆资来台投资事项,其中即包括港埠业的开放.