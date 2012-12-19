香港房地产: 本地公司不获豁免买家印花税,以免形成避税漏洞--官员

路透香港12月19日--- - 香港财经事务及库务局局长陈家强周三表示,目前外来的资金大致上涌向股市及其他投资市场,但在低息环境和市场有亢奋情绪情况下,政府除管理好市场对楼市的需求外,亦不会豁免本地公司缴付买家印花税,以免造成漏洞让外地买家逃税.

陈家强今早在港交所出席一项上市仪式后对记者表示,如果资金进入股票市场,一般来说政府可增加市场的风险管理.在地产市场方面,目前买家印花税(BSD)的措施,基本上已令外来资金较难进入地产市场.

"但热钱并不一定是外来的,亦可以来自本地市场,所以我们亦要进一步防范在投资亢奋的情况下,会否有更多资金去炒卖地产."张炳良说.

政府10月底推出了两项楼市措施,包括向非本地居民和公司名义买家购买住宅征收15%的买家印花税;同时调高特别印花税税率,并将适用期由两年延长到三年,从压抑需求面调控楼市.

张炳良表示,自推出这两招后,见到市场已冷却下来,但政府会小心注视市场发展,假如泡沫危机加大,一定会采取其他方法应付.