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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 16:56 BJT

台湾央行: 共发行3,790.5亿台币存单,发行余额减64亿

路透台北12月19日 - 台湾央行周三公布,今日共发行3,790.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,854.5亿,存单发行余额减少64亿. 央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,691.5

91天期 0.93 77.0

182天期 1.05 22.0

央行上日共发行195.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,857.6亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负155亿台币;累计超额准备为负1,112亿台币,加计前期1%的超额准备为341亿台币.(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)

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