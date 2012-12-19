中国债市: 中长期利率债收益率上涨,日内资金面紧张令机构更谨慎

路透北京12月19日 - 中国银行间债市周三中长期利率债收益率上涨.市场人士表示,经济复苏已令现券承压,今日资金面的紧张则令机构更加谨慎,中长期利率债受影响较大;市场当前关注周四公开市场操作情况,以及由此带来的货币市场整体变化.

"收益率今天往上,五到10年期金融债体现明显些,"上海一大型银行交易员称,"经济企稳,在慢慢好转;等明天公开市场注入资金后,现券也就是最多稳下来."

北京一国有银行交易员称,前期公开市场单周的净回笼为当前资金面变化埋下伏笔,部分大行今日意外变身拆入方,其资金需求尚能得到满足,关注明日公开市场操作情况.

银行间市场周三隔夜和七天质押式回购利率 继续持稳.虽然此前资金充裕的部分大型银行也开始纷纷加入借钱行列,需求主要集中在隔夜品种,但短期品种整体供求仍能够维持平衡.

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.

剩余期限约9.68年的固息国债120015券最新报价 为3.5890%/3.5755%,上日收盘为3.5790%/3.5660%;剩余期限约6.53年的固息政金债12农发11券最新报价 为4.32%/4.28%,上日收盘为4.30%/4.15%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.3039 3.0455

上日 2.2903 3.0058