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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:10 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月19日

路透伦敦12月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨):
    
    品种       最新库存        变动
     铜         304,900      +4,400
     锡          12,070         +30
     铅         335,750      -2,400
     锌       1,227,175      -1,525
     铝       5,240,725      +2,275
     镍         138,330        +942
   铝合金        87,740        持平
   NASAAC       147,240        +360
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
 (编译 程琳; 审校 丁琦)

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