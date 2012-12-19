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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:20 BJT

韩国政治: 总统候选人(木卜)槿惠以50.1%得票率领先--出口民调

路透首尔12月19日 - 韩国电视台周三出口民调结果显示,保守派候选人(木卜)槿惠以50.1%的得票率在总统大选居于领先.(完)

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