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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:25 BJT

欧洲金融市场: 欧元和欧股在德国IFO数据公布后上涨

路透伦敦12月19日 - 德国12月IFO企业景气数据略好于预期,报告公布后欧元和欧股上涨.

* 欧元/美元 上涨至1.3248,数据发布前报1.3240

* 德债期货 削减跌幅,日内下滑3个跳动点至144.38

* 泛欧绩优股FTSEUROFIRST 300指数 略扩大涨幅,上涨0.4%至2012年新高

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