台湾债市: 指标公债持券集中度变化表

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透台北12月19日 - 根据台湾柜台买卖中心周三资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下: 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 10年 43% 49% 63% 前日交割后 57% 63% 71% 注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计. 2. C5: 该期公债持券前 5 大合计. 3. C10:该期公债持券前 10 大合计. 4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿) 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。