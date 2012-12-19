重发-德国经济: 欧债危机缓和提振德国企业信心--Ifo经济学家

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
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路透柏林12月19日 - Ifo经济学家Klaus Wohlrabe周三对路透称,欧债危机减弱使德国企业重获信心,而且该国出口预期已经改善.
他表示:"到年底时已有一定程度的平静下来.出口预期已经上升.公司信心再度上升."他还表示,圣诞节前夕企业表现良好.
"圣诞季的业务表现非常好.零售业人气略有萎缩,但这主要是受到汽车销售的拖累.情况并不严重."他并称电子产品和运动品销量颇佳.
Wohlrabe表示,他预计德国经济今年第四季将萎缩0.3%,但明年第一季度将重回小幅增长.
稍早时Ifo表示,德国企业信心在12月实现连续第二个月攀升.(完) (编译 洪曦;审校 蔡美珍)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)