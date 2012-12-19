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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:50 BJT

重发-德国经济: 欧债危机缓和提振德国企业信心--Ifo经济学家

(重发以删除多余段落)

路透柏林12月19日 - Ifo经济学家Klaus Wohlrabe周三对路透称,欧债危机减弱使德国企业重获信心,而且该国出口预期已经改善.

他表示:"到年底时已有一定程度的平静下来.出口预期已经上升.公司信心再度上升."他还表示,圣诞节前夕企业表现良好.

"圣诞季的业务表现非常好.零售业人气略有萎缩,但这主要是受到汽车销售的拖累.情况并不严重."他并称电子产品和运动品销量颇佳.

Wohlrabe表示,他预计德国经济今年第四季将萎缩0.3%,但明年第一季度将重回小幅增长.

稍早时Ifo表示,德国企业信心在12月实现连续第二个月攀升.(完) (编译 洪曦;审校 蔡美珍)

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