中国政策: 国务院确定促进光伏产业健康发展政策措施,鼓励企业兼并重组

路透北京12月19日 - 中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施,包括鼓励企业兼并重组,完善相关扶持政策等.

中国政府网周三刊登新闻稿称,光伏产业是中国战略性新兴产业,按照创新体制机制、完善政策措施、扩大消费市场、规范市场秩序、推进产业重组、降低发电成本的思路,统筹兼顾、综合施策,着力提升产业竞争力.

"近年来我国光伏产业快速发展,已形成较为完整的光伏制造产业体系.当前的主要问题是:产能严重过剩,市场过度依赖外需,企业普遍经营困难."会议称.

会议确定政策扶持措施,包括加快产业结构调整和技术进步,利用市场"倒逼机制",鼓励企业兼并重组,淘汰落后产能.严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目.

规范产业发展秩序,加强光伏发电规划与配套电网规划的协调,建立简捷高效的并网服务体系,建立健全技术标准体系,对关键设备实行强制检测认证制度;积极开拓国内光伏应用市场,着力推进分布式光伏发电,鼓励单位、社区和家庭安装、使用光伏发电系统,有序推进光伏电站建设.

同时完善支持政策,根据资源条件制定光伏电站分区域上网标杆电价,对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策,根据成本变化合理调减上网电价和补贴标准.完善中央财政资金支持光伏发展的机制,光伏电站项目执行与风电相同的增值税优惠政策.

会议指出,要充分发挥市场机制作用,减少政府干预,禁止地方保护.完善电价定价机制和补贴效果考核机制,提高政策效应.并要求各有关部门抓紧制定完善配套政策,确保落实到位.