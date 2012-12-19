中国经济: 2012年西部大开发重点工程投资规模达5,778亿元--发改委

这22项重点工程包括:重庆至万州铁路、敦煌至格尔木铁路、张家口至呼和浩特铁路、宁西铁路西安至合肥段增建二线,共四条铁路项目.以及云南麻柳湾至昭通公路、陕西黄陵至铜川公路、青海茶卡至格尔木公路改扩建等六条公路项目.