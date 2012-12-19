中国经济: 2012年西部大开发重点工程投资规模达5,778亿元--发改委

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透北京12月19日 - 中国国家发改委周三公布,2012年西部大开发新开工22项重点工程,投资总规模为5,778亿元人民币.
发改委网站刊发新闻稿称,该投资旨在继续支持西部地区基础设施建设和特色优势产业发展,改善群众生产生活条件.2000-2012年的12年间,西部大开发累计新开工重点工程187项,投资总规模3.68万亿元.
这22项重点工程包括:重庆至万州铁路、敦煌至格尔木铁路、张家口至呼和浩特铁路、宁西铁路西安至合肥段增建二线,共四条铁路项目.以及云南麻柳湾至昭通公路、陕西黄陵至铜川公路、青海茶卡至格尔木公路改扩建等六条公路项目.
还涉及机场、特高压直流工程、输气管线、风电和水电等，以及一个钢铁项目--广西防城港钢铁基地项目. (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。