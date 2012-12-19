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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:48 BJT

欧洲汇市: 欧元兑日圆涨至16个月高位,兑美元触及七个半月高位

路透12月19日 - 周三公布略超预期的德国企业信心数据后:

* 欧元/日圆 涨至16个月高位111.85日圆--EBS数据

* 美元/瑞郎 跌至七个半月低点0.91105瑞郎--EBS数据

* 欧元/美元 涨至七个半月高位1.32650美元--EBS数据

* 美元指数 跌至两个月低点79.172 (完)

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