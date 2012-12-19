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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:56 BJT

英国央行: 预计明年经济增长大致持平,通胀率超目标--会议记录

不过,央行官员在会议记录中称,返还票息的货币影响短期内可能比最初设想的要略微小一些,因为那导致财政部减少发行短期国库券,而不是减少发行中长期债券.

"委员会一致认为,及早了解政府2013-14财年的公债发行计划将有助于货币政策决定的做出,"官员们称.

英国央行周三表示,通胀率有可能在明年左右保持在2%的目标位上方,不过恶劣天气影响作物种植,可能推高食品价格.

英国近期的经济产出很可能大致持平,但第四季有可能萎缩.(完)

(编译/审校 程琳/王洋/白云/蔡美珍/艾茂林)

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