更新版 2-台湾央行: 如预期维持利率不变,明年景气回温通膨和缓

* 维持重贴现率1.875%不变

* 明年温和复苏且通膨压力减轻

* 现行利率仍将维持一段时间--分析师 (新增更多央行总裁言论)

记者 高洁如

路透台北12月19日 - 在景气温和复苏、通膨走缓之下,台湾央行第四季利率决策会议中,一如预期地维持利率不变,分析师多认为,央行仍将维持现行利率一段时间.

彭淮南称,目前货币政策的基调仍是适度宽松.多数分析师认为,央行明年第一季仍将维持现行利率不变,明年下半年开始有升息的可能.

"景气是上来了,但上来的斜率不大,"彭淮南说.他解释,雷曼风暴之后台湾经济成长率曾强劲反弹高达10%以上,只不过目前各大金融机构预期,明年的GDP成长率约在3%多,显见明年的景气是温和复苏.

实质利率方面,彭淮南也说,目前全世界各国大部分都是负的利率,如新加坡和香港是负4%多,菲律宾和美国超过负1%,台湾的实质利率还只是"小负".此外,明年的物价因今年蔬果价格上涨使基期垫高,明年的实质利率有机会转为正.

渣打银行分析师符铭财也预期中央银行明年第一季仍将维持重贴现率不变,除非经济出乎外界预料出现非常明显的成长.而未来就要看美国跟欧洲的复苏状况,因这两个地区的情形对2013年的经济展望十分重要.

台湾官方的统计机构--主计总处先前11月间已对明年的经济成长率做出最新的预估,其中GDP为成长3.15%,而CPI则估计年增1.27%.

台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周二表示,明年经济有望缓步复苏,但风险仍高,中研院估计台湾明年经济成长率为3.05%,CPI为1.40%.

彭淮南今年73岁(28.1.,五年一任的总裁任期将在明年的2月底结束.他是否能再担任此一职位,也备受各界的关注.

对于外界询问续任意愿,彭淮南并未松口,只重覆表示,"这个(总裁)职位是我的最后一项公职,"而当外界询问他的健康情况时,他马上回答仍维持健走的习惯.

"速度还是像以前一样快,二十分钟可以走二公里!"他说.

**明年推出外币结算平台**

针对台湾开办人民币业务在即,彭淮南表示,央行对此也相当关切,频频中国银行台北分行方面沟通进度,他也强调与人民银行的沟通顺畅,

他更表示,目前台湾央行目前正建构外币结算机制,以后外币的结算可以在境内做,明年可以推出外币的结算平台.他也说,这将可以令金融机构的效率更好.

此外,彭淮南也表示,发展离岸人民币中心方面,台湾的目标希望有CNT市场,不过这市场一开始利率等等一定会受到香港的影响,只能希望它赶快成长茁壮,这是金融市场发展必然的过程.

汇率方面,由于美国量化宽松以后,美元贬值,彭淮南认为,美国量化宽松一波一波的力道是减弱了.但也免不了受到资本流入的影响.

"就像在航空母舰旁的小渔船,难免会受超大经济体政策的影响,只能努力把船稳住,自求多福"他说.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)甫于上周宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.

明年景气缓步趋升,世界银行周三则提高了中国2013年的经济成长率由8.1%调高至8.4%;此外也调高了马来西亚和菲律宾的成长预估.

台湾仰赖的出口表现方面,11月的出口金额仅仅年增0.9%,远逊于预期,财政部表示,主因全球景气回稳步调缓慢令出口回温速度缓和.